MANGO OFFICE: каждый пятый россиянин ежедневно ощущает перенапряжение

Около 45% российских компаний в 2025 году регулярно сталкиваются с перегрузкой персонала. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса MANGO OFFIC.

По данным аналитиков, каждый пятый сотрудник (20%) испытывает перенапряжение ежедневно, а каждый четвертый (25%) — один-два раза в неделю. При этом 15% опрошенных отметили, что такое состояние посещает их раз в месяц, а 7% — раз в квартал.

Из-за высокой нагрузки 69% респондентов сообщили об усталости, апатии и снижении мотивации.