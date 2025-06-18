Mamba: почти 50% мужчин считают татуировки на женщинах привлекательными

Татуировки стали неотъемлемой частью жизни многих людей, но все еще вызывают противоречивые чувства у некоторых. Аналитики сервиса Mamba выяснили, как перманентные рисунки на теле влияют на романтические отношения и знакомства. Результаты исследования опубликовал Life.ru .

Более половины мужчин (51%) сразу замечают рисунки на потенциальной избраннице, а еще 27% обращают внимание, если татуировки достаточно броские. У женщин интерес чуть ниже: 44% всегда отмечают наличие тату у мужчин, 32% — только если изображения бросаются в глаза.

Вопрос привлекательности расписанного тела разделил мужскую аудиторию почти поровну: 48% находят татуировки на девушках сексуальными, но 52% считают, что они портят женскую красоту. Дамы оказались гораздо лояльнее — 62% положительно оценивают мужчин с рисунками на теле.