Mamba и SOKOLOV: 15% опрошенных женщин выбрасывают подарки от экс-возлюбленных

Разрыв отношений может сопровождаться спорами из-за материальных вещей. Исследование, проведенное сервисом Mamba совместно с ювелирным холдингом SOKOLOV, показало, что подарки становятся предметом обсуждений после расставания. Об этом сообщили « Известия ».

Женщины и мужчины по-разному переживают разрыв. Почти половина опрошенных женщин считают возможным подарить что-то бывшему партнеру, тогда как 73% мужчин ограничиваются словами.

Представители сильного пола спокойнее относятся к подаркам от экс-возлюбленных: 50% продолжают их использовать, а 18% хранят как память. Женщины же чаще не хотят видеть напоминаний о прошлом: 15% выбрасывают презенты, а 14% прячут их в шкаф.