Mamba: большинство россиянок предпочитают мужчин помладше

Большинство россиянок, а именно 63%, признались, что хотели иметь отношения с мужчинами помладше. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на исследование аналитиков дейтинг-сервиса Mamba.

При этом 33% опрошенных женщин заявили, что серьезно вкладываются в свою внешность и выглядят достаточно молодо, чтобы составить пару тому, кто на несколько лет младше. Еще 29% женщинам не хочется иметь отношений с ровесниками, потому что они, как правило, совершенно за собой не следят.

Наконец, лишь 5% опрошенных женщин согласились бы встречаться с мужчиной постарше.