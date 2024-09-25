«Мамба»: более 50% москвичей считают мечтательных девушек милыми и романтичными

Всемирный день мечты отмечают сегодня, 25 сентября. Привлекает ли жителей столицы мечтательность в характере потенциального партнера, рассказа «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования дейтинг-сервиса «Мамба».
По данным аналитиков, 54% мужчин хотели бы построить отношения с такими девушками. Указанные респонденты считают склонность к мечтанию милой и романтичной чертой.
А вот мечтательного мужчину готовы выбрать лишь 13% женщин. Еще 20% участниц назвали данную черту ненадежной и странной.
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