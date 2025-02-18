Mamba: 42% женщин считают отсутствие этикета у партнера серьезным недостатком

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba провели опрос среди женщин и выяснили, как те относятся к джентльменскому этикету. Результаты исследования опубликовали « Известия ».

Так, 77% опрошенных считают, что манеры важны, и ожидают подобных жестов от мужчин. Для 22% это является приятным дополнением к отношениям, в то время как 1% опрошенных безразличны к данным традициям.

Более половины участниц (56%) убеждены, что хорошие манеры делают мужчину более привлекательным. Для 42% отсутствие этикета является серьезным недостатком при выборе второй половинки. Только 30% респонденток признались, что регулярно сталкиваются с проявлением галантности в своей жизни.