Малофеев поддержал инициативу законодательно запретить в России ношение никаба

По его словам, такую одежду считают обязательной для женщин только приверженцы радикальных ответвлений ислама. На сегодняшний день этот головной убор запрещен в государствах с преимущественно мусульманским населением — в Египте, Тунисе, Индонезии, Индии.

Кроме того, традиций носить никаб нет и в российских регионах, населенных преимущественно мусульманами. При этом в России почему-то до сих пор не запретили его ношение на федеральном уровне, отметил Малофеев.