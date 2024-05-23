Малофеев поддержал инициативу законодательно запретить в России ношение никаба

В России предложили на законодательном уровне запретить ношение никаба — женского головного убора, полностью закрывающего лицо. Эту инициативу поддержал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
По его словам, такую одежду считают обязательной для женщин только приверженцы радикальных ответвлений ислама. На сегодняшний день этот головной убор запрещен в государствах с преимущественно мусульманским населением — в Египте, Тунисе, Индонезии, Индии.
Кроме того, традиций носить никаб нет и в российских регионах, населенных преимущественно мусульманами. При этом в России почему-то до сих пор не запретили его ношение на федеральном уровне, отметил Малофеев.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте