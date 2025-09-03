МАХ и Ozon Travel: 26% опрошенных россиян регулярно читают рабочие чаты в отпуске

Эксперты МАХ и Ozon Travel провели исследование и выяснили, как россияне относятся к рабочей коммуникации на период отпуска. Результаты опроса опубликовал « ФедералПресс ».

По данным аналитиков, только 17% респондентов полностью прекращают чтение корпоративных чатов в отпуске. А вот 23% следят за переписками регулярно, 26% — периодически, а 33% — при личном упоминании.

Большинство опрошенных (73%) относятся нейтрально или положительно к тому, что коллеги не отвечают на рабочие запросы во время отдыха. Однако 27% считают, что даже в отпуске коллеги должны реагировать на сообщения.