Магнитные бури в Ставрополе обострят самочувствие метеозависимых

Жителей Ставропольского края ожидают непростые дни из-за череды магнитных возмущений. Об этом сайту NewsTracker сообщили ученые Института космических исследований РАН.

Наиболее сильные вспышки ожидаются 2, 7 и 16 ноября. Специалисты отмечают, что люди с повышенной чувствительностью могут испытывать головные боли, усталость и нарушение сна.

Настоящий пик активности Солнца придется на конец месяца: 24, 25, 26 и 27 ноября возможны мощные колебания поля Земли, способные негативно повлиять на самочувствие и эмоциональное состояние многих ставропольчан.

Геофизики подчеркивают, что состояние нормализуется только ближе к 28 ноября, после чего ситуация останется стабильной до конца месяца.