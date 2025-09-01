Лучших сельских старост наградили в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта». Исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Дмитрий Филипенко и депутат Законодательного собрания области Владимир Паков вручили награды самым активным старостам, сообщило ИА «Время Н» .

«Старосты — это настоящие лидеры своих территорий, которые ежедневно вносят большой вклад в развитие сел и деревень. Мы стремимся создать полноценную экосистему поддержки института сельских старост», — отметил председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Лучшие старосты получили денежные призы и сертификаты на реализацию своих проектов. Победитель конкурса, староста деревни Охотино Богородского муниципального округа Василий Отлейкин подчеркнул важность работы сельских старост по возрождению деревень.

Проекты победителей направлены на благоустройство территорий, ремонт колодцев, установку спортивных и детских площадок и организацию досуговых мероприятий.