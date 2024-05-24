Лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора выбрали в Салехарде
В Салехарде жюри выбрало лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Победителей определили в трех номинациях: «Душа народов Ямала», «Семья народов Ямала», «Лучший авторский проект», сообщил RT.
Каждому победителю вручат по 50 тысяч рублей. Уточняется, что конкурс начали проводить в регионе еще с 2010 года.
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