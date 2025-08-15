Локальные дожди придут в Приморье на фоне китайского циклона
В ночь на субботу, 16 августа, в Приморье произойдет изменение погодных условий. Ослабевающий гребень будет заменен фронтальными разделами китайского циклона, которые охватят большую часть региона облачностью. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс», со ссылкой на представителей Примгидромета.
«Утром на северо-западе ожидаются локальные дожди. В течение дня циклон переместится в сторону Хабаровского края, а его атмосферные фронты продолжат воздействовать на Приморье, вызывая дожди разной интенсивности. Из-за повышенной облачности ночные температуры немного повысятся, а дневные, напротив, снизятся на один–пять градусов», — отметили специалисты.
В ночь на воскресенье фронт уйдет в Японское море, осадки ослабеют, минимальная температура останется почти без изменений. Днем регион снова окажется под влиянием континентального антициклона с более прохладным воздухом, дожди прекратятся, температура поднимется до +25...+30 градусов.