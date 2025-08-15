Локальные дожди придут в Приморье на фоне китайского циклона

В ночь на субботу, 16 августа, в Приморье произойдет изменение погодных условий. Ослабевающий гребень будет заменен фронтальными разделами китайского циклона, которые охватят большую часть региона облачностью. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» , со ссылкой на представителей Примгидромета.

«Утром на северо-западе ожидаются локальные дожди. В течение дня циклон переместится в сторону Хабаровского края, а его атмосферные фронты продолжат воздействовать на Приморье, вызывая дожди разной интенсивности. Из-за повышенной облачности ночные температуры немного повысятся, а дневные, напротив, снизятся на один–пять градусов», — отметили специалисты.

В ночь на воскресенье фронт уйдет в Японское море, осадки ослабеют, минимальная температура останется почти без изменений. Днем регион снова окажется под влиянием континентального антициклона с более прохладным воздухом, дожди прекратятся, температура поднимется до +25...+30 градусов.