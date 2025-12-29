Логопед Мельникова посоветовала схему «треугольник» для построения речи при СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто воспринимается как черта характера, однако это серьезное состояние, которое может влиять на коммуникацию и качество жизни. Подробнее рассказал логопед-дефектолог Елена Мельникова в беседе с Life.ru .

По ее словам, у детей СДВГ проявляется в трудностях с запуском речи: им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого и улавливать слова. У взрослых проблема становится заметной во время общения — они быстро реагируют, вспыхивают, с ними сложно договориться.

Как пояснила специалист, человек с СДВГ искренне верит, что делает все правильно. Помочь структурировать мысли можно с помощью простой схемы «треугольник»: с чего все начинается, кульминация и чем все заканчивается. Также для красивой речи полезны сложные предложения, причастные и деепричастные обороты.