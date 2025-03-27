Логопед Лебедева: публичные выступления помогут взрослым работать с речевыми дефектами

Проблемы с речью, оставшиеся с детства, могут существенно осложнить взрослую жизнь. Как решить эту проблему после 30 лет, рассказала логопед Наталья Лебедева в беседе с Life .

По словам эксперта, взрослые с речевыми дефектами могут испытывать неуверенность в себе и избегать общения. Первый шаг к решению — осознать свои трудности и понять, что они требуют работы над собой. Это уже половина успеха.

«Следующим шагом я бы рекомендовала обратиться к специалисту. Логопед может помочь выявить конкретные трудности и предложить индивидуальную программу коррекции», — заявила эксперт.

Лебедева также посоветовала заниматься саморазвитием: читать книги, участвовать в разговорах и публичных выступлениях. Это поможет улучшить речевые навыки и расширить кругозор.