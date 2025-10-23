Логопед Артемова поделилась методами борьбы с заиканием

Логопед и профессор МГППУ Ева Артемова поделилась методами борьбы с заиканием в беседе с «Газетой.Ru» . Она подчеркнула, что при невротическом заикании, спровоцированном психологической травмой, возможно полное избавление от симптомов.

«Если заикание вызвано невротическими причинами и мы устраним психологическую травму, то можно избавиться от симптомов полностью. Но если это тяжелая органическая форма заикания, то можно лишь уменьшить его проявления. Полностью устранить проблему не удастся», — отметила Артемова.

Примером служит ученик, который благодаря дыхательным упражнениям и техникам плавной речи научился контролировать произнесение и перестал заикаться в школе, несмотря на заикание, вызванное черепно-мозговой травмой. Однако дома из-за усталости нервной системы повторения все же возникали, написали «Известия».

Также профессор подчеркнула, что в стрессовых ситуациях человек может потерять контроль над речью, и тогда заикание способно вернуться, иногда проявляясь сильнее, чем раньше.