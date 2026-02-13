Ляйсан Утяшева назвала реалити-шоу «Выжить в…» путешествием внутрь самого себя
Популярное реалити-шоу «Выжить в…» вышло в эфир на телеканале ТНТ. В этом сезоне съемочная группа отправилась в живописный Стамбул, где участники показали чудеса выносливости и тактического мышления. Ведущие шоу, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, поделились впечатлениями от проекта в эксклюзивном интервью KP.RU.
Ляйсан подчеркнула уникальный дух каждой новой локации и разнообразие человеческих историй, разворачивающихся на экране.
«Каждое испытание в новом месте — это путешествие внутрь самого себя. Участники переживают невероятные трансформации, преодолевая личные барьеры и становясь сильнее», — рассказала Утяшева.
Программа сочетает экшен, интригу и глубокие размышления о человеческом потенциале. Команды соревнуются в суровых условиях, демонстрируя стойкость характера и волю к победе.