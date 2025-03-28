Ливни с грозой накроют Ростовскую область в конце недели

В конце недели в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

По данным специалистов, в субботу, 29 марта, в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь, скорость ветра достигнет 15 метров в секунду, температура воздуха — до +13 градусов. Видимость ухудшится из-за тумана, ветер усилится до 18 метров в секунду, а температура в регионе составит от +2 до +17 градусов.

В воскресенье, 30 марта, регион накроют мощные ливни с грозами. Ветер сохранит свою силу, воздух прогреется до +20 градусов, в столице области — до +17 градусов.