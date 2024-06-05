Ливни с грозами придут в Петербург 6 июня
Небольшое похолодание с ливнями и грозами ожидает жителей Санкт-Петербурга в четверг, 6 июня. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале, сообщил сайт «Петроград».
По прогнозам специалиста, дожди, местами ливни с градом, принесет атмосферный фронт. Столбики термометра поднимутся до +25 градусов, однако во второй половине дня похолодает.
Отмечается, что в пятницу воздух прогреется до +20 градусов, воздушная масса сменится и жара в городе немного спадет.
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