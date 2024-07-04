Ливни с грозами придут в Москву в пятницу вечером

В пятницу, 5 июля, во второй половине дня к Москве приблизится фронт, который вызовет осадки. Вечером жителей столицы ожидают сильные ливни с грозами, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, местами возможен град и шквалистые усиления ветра до 25-27 метров в секунду. Эти значения близки к тому, чтобы назвать подобные порывы ветра ураганными. Ближе к выходным стихия пройдет, температура воздуха понизится на семь-восемь градусов.

В субботу и воскресенье прогнозируется весьма комфортная после волны тепла температура, столбики термометров остановятся на отметке в +25 градусов, отметил Шувалов.