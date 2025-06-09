Ливни и грозы придут на смену жаркой погоде в Челябинской области

В Челябинской области температура воздуха продолжит повышаться из-за антициклона. В ближайшее время воздух может прогреться до +30 градусов и выше при слабом ветре. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов регионального Гидрометцентра

По информации синоптиков, с каждым днем воздух будет прогреваться все интенсивнее на фоне выноса теплой воздушной массы с юго-запада. Дневные температуры превысят отметку +30 градусов. Ожидается слабый и неустойчивый ветер.

Во второй половине недели ожидается понижение атмосферного давления. В четверг могут пройти локальные ливни и грозы. При этом температура воздуха снизится до +27…+29 градусов днем, ночные значения немного повысятся.