«Литрес»: весной и летом читатели чаще выбирают лирику Сергея Есенина
Аналитики книжного сервиса «Литрес» провели исследование и выяснили, что интерес к лирике у россиян меняется в зависимости от времени года. Результаты работы опубликовал «Сноб».
Весной лидером стал Сергей Есенин (14%), так как его лирика о природе и обновлении лучше всего соответствует настроению респондентов. Также весной популярны Анна Ахматова (11%) и Федор Тютчев (10%).
Летом Есенин сохраняет лидерство (12%), но в тройку входят уже Марина Цветаева (10%) и Александр Пушкин (9%).
Осенью и зимой предпочтения меняются: в обоих сезонах лидирует Пушкин — 11% и 18% соответственно.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте