Литрес назвал произведения Чехова наиболее популярными в категории «Юмор»

В преддверии Дня смеха «Литрес» поделился информацией о самых востребованных книгах в категории «Юмор». За прошедший год наибольшее число пользователей заинтересовали произведения Чехова, Ильфа и Петрова, Цыпкина, а также Ерофеева, Зощенко, Гоголя и других авторов, напилась RT .

Чтобы оценить популярность конкретных произведений, аналитики подсчитали выручку от продаж, абонементов и подписок за прошедший год. В перечень вошли как текстовые версии, так и аудиокниги.

Список возглавила аудиоверсия сборника «Юмористические рассказы Антоши Чехонте» А. П. Чехова. Сборник включает 27 рассказов, таких как «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Пересолил».

Второе место занял аудиосериал «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Культовый роман озвучил актер театра и кино, народный артист России Александр Клюквин.

Тройку лидеров замыкает сборник «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина.

Аудиокниги занимают семь из десяти позиций списка, что говорит о росте интереса к прослушиванию произведений.