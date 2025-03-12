«Литрес» назвал книгу «Семь способов засолки душ» главным психологическим хоррором зимы

По словам эксперта, главным психологическим хоррором стала книга автора социальной прозы Веры Богдановой «Семь способов засолки душ».

«Также могу выделить книгу „Мне с собой хорошо“ от автора бестселлера „100 способов изменить жизнь“ Ларисы Парфентьевой. Она умеет заворожить простыми вещами — многое в ее тексте строится на узнавании», — отметила Писарева.

Она добавила, что в список также попали произведения зарубежных писателей. Среди них — «Гостья» Эммы Клайн и «Дни, месяцы, годы» от китайского автора Янь Лянькэ.