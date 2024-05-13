«Литературная почта» «Петербургского дневника» начнет работать на Книжном салоне с 16 мая | 360°

Общество 13 мая 2024, 13:54 «Литературная почта» «Петербургского дневника» начнет работать на Книжном салоне с 16 мая

Читать 360 в

«Литературная почта» «Петербургского дневника» в этом году будет работать на Книжном салоне на протяжении четырех дней. Об этом сообщил сайт газеты.

«Литературная почта» начнет свою работу в четверг, 16 мая. Благодаря совместному проекту издания и «Почты России» все желающие смогут отправить открытку в любую точку России совершенно бесплатно.

Реклама

«В этом году „Литературная почта“ приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и к Году семьи», — сообщил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Открытки для «Литературной почты» нарисовали участники конкурса городской Общественной палаты «Подарок Петербургу — городу будущего» и пациенты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера.

Авторы: