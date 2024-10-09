Лисовец назвал осенние фотосессии в листве моветоном

Российский стилист Влад Лисовец во время эфира на радио «Говорит Москва» назвал осенние фотосессии на природе в окружении листвы моветоном. Эксперт считает, что любое фото должно быть логичным, а вот фотографии в листве или в обнимку с деревьями вызывают лишь смех.
«Это всю жизнь и всегда было моветоном. Это всегда дурновкусие, это всегда примитивизм», — сказал он.
Стилистика таких фотосессий не должна говорить о том, что это единственное, чем вы в жизни гордитесь. Лисовец считает, что подобные фотосессии во многом говорят об уровне развития человека.
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