Православная церковь 22 января чтит святителя Филиппа II (Филиппа Колычева). Митрополит Московский был одним из самых известных русских святых XVI века — его имя вошло в историю после того, как он открыто выступил против опричнины Ивана Грозного. Это стоило ему сана и жизни. В народном календаре 22 января называют Филипповым днем.

В церковной традиции святителя Филиппа почитают как пример ответственности, правды и нравственной твердости. Этот образ смелого человека, который умеет ставит совесть выше страха, оказали влияние и на народное восприятие этого дня.

Он не считался праздничным, люди занимались обычной хозяйственной работой без спешки, но обращали особое внимание на порядок, аккуратность в делах и справедливость.

Считалось, что в Филиппов день лучше избегать конфликтов и резких решений, лукавства и обмана по мелочам. Суету не поощряли, делами по дому предпочтительно было заниматься спокойно и размеренно: можно было ремонтировать одежду и утварь, ухаживать за скотиной, проверять запасы, наводить порядок.

Были и особые погодные приметы на Филиппов день. Народ связывал 22 января с продолжительностью зимы. Если мороз был ровный, считалось, что зимнее время затянется, безветрие считали признаком спокойного периода. Снег без метели обещал устойчивую погоду.