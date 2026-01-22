«Лишнее убрать, кривое выпрямить». Как отмечали Филиппов день — главные приметы 22 января
День памяти святителя Филиппа II (Колычева) отмечают 22 января
Православная церковь 22 января чтит святителя Филиппа II (Филиппа Колычева). Митрополит Московский был одним из самых известных русских святых XVI века — его имя вошло в историю после того, как он открыто выступил против опричнины Ивана Грозного. Это стоило ему сана и жизни. В народном календаре 22 января называют Филипповым днем.
В церковной традиции святителя Филиппа почитают как пример ответственности, правды и нравственной твердости. Этот образ смелого человека, который умеет ставит совесть выше страха, оказали влияние и на народное восприятие этого дня.
Он не считался праздничным, люди занимались обычной хозяйственной работой без спешки, но обращали особое внимание на порядок, аккуратность в делах и справедливость.
Считалось, что в Филиппов день лучше избегать конфликтов и резких решений, лукавства и обмана по мелочам. Суету не поощряли, делами по дому предпочтительно было заниматься спокойно и размеренно: можно было ремонтировать одежду и утварь, ухаживать за скотиной, проверять запасы, наводить порядок.
Были и особые погодные приметы на Филиппов день. Народ связывал 22 января с продолжительностью зимы. Если мороз был ровный, считалось, что зимнее время затянется, безветрие считали признаком спокойного периода. Снег без метели обещал устойчивую погоду.