Лингвист Щербаков назвал штрафы и просветительскую работу методами борьбы со сквернословием

Для искоренения сквернословия необходимо применять не только штрафы, но и проводить просветительскую работу. Таким мнением с сайтом Peterburg2 поделился доцент Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Андрей Щербаков.
Как отметит лингвист, для того чтобы бороться с использованием ненормативной лексики в общественных местах, важно использовать комплексный подход. Необходимо проводить разъяснительные мероприятия среди населения, направленные на повышение культурного уровня и уважения к родному языку.
Штрафы за использование нецензурной брани могут стать дополнительным стимулом для соблюдения норм поведения в общественных местах. Однако важно помнить, что решение этой проблемы требует времени и усилий со стороны всего общества, подчеркнул специалист.
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