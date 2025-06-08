Лингвист Малышева назвала предпочтение формы «звОнить» естественной сменой нормы языка

Изменение ударения в слове «звонить» не является искажением русского языка, а представляет собой естественное развитие норм. Об этом в интервью Life рассказала Анна Малышева, старший научный сотрудник отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

По словам специалиста, языковые нормы всегда отстают от живого развития речи. Когда новый вариант начинает широко использоваться в общении, норма постепенно адаптируется под него.

«Норма всегда опаздывает, она всегда отстает от живого развития языка. Когда большинство людей начинают употреблять какой-то новый вариант, слыша его друг от друга, норма тоже подтягивается, его устанавливают как нормативный. Поэтому, с моей точки зрения, тут переживать не о чем», — отметила Малышева.

Эксперт подчеркнула, что процесс изменения ударений в языке происходит веками, поскольку ударение — подвижный элемент системы русского языка.