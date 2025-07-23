«Лимпопо»: детеныш трубкозуба из зоопарка научился издавать звуки, похожие на речь
В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде новорожденный трубкозуб освоил звуки, напоминающие человеческую речь. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
«Наш чудо-ребенок уже научился разговаривать и теперь настойчиво требует молочка, когда наступает время кормления», — отметили представители учреждения.
Специалисты подчеркнули, что детеныша временно изолировали от взрослых особей, так как трубкозубы могут быть неаккуратны с потомством, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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