«Лимпопо»: детеныш трубкозуба из зоопарка научился издавать звуки, похожие на речь

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде новорожденный трубкозуб освоил звуки, напоминающие человеческую речь. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Наш чудо-ребенок уже научился разговаривать и теперь настойчиво требует молочка, когда наступает время кормления», — отметили представители учреждения.

Специалисты подчеркнули, что детеныша временно изолировали от взрослых особей, так как трубкозубы могут быть неаккуратны с потомством, добавил телеканал «Санкт-Петербург».