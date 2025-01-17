Сегодня 10:14 Ликсутов: свыше 300 тысяч новых рабочих мест создадут в Москве по городской программе 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

Работа

Москва

При поддержке города инвесторы построят в столице свыше 200 новых объектов, куда смогут трудоустроиться около 305 тысяч жителей города. О продолжении реализации программы стимулирования создания мест приложения труда рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программу реализуют с 2020 года согласно постановлению мэра Сергея Собянина, благодаря ей в городе появляются новые предприятия, бизнес-центры, логистические комплексы, учреждения образования, культуры и здравоохранения.

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В 2024-м инвесторы ввели в эксплуатацию 14 новых объектов, в том числе три технопарка, два БЦ, детские сады, школы, ТЦ и первый, построенный по программе МПТ, музей. В результате столица получил почти 20 тысяч новых рабочих мест.

«Формирование сбалансированной и комплексной городской инфраструктуры позволяет москвичам найти интересную и высокооплачиваемую работу в шаговой доступности от дома», — указал Ликсутов.

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Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что в прошлом году объем инвестиций в программу удвоили. Таким образом, нарастающим итогом инвесторы вложат в создание мест приложения труда более 2,2 триллиона рублей. «Из них более 220 млрд рублей будет привлечено в рамках реализации проектов строительства промышленной инфраструктуры. Будет построено свыше 850 тысяч квадратных метров производственных площадей» — подчеркнул он.