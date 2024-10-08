Ликсутов: 28 предприятий получили премию «Лидеры промышленности Москвы»
Вручение премии «Лидеры промышленности Москвы» провели в столице ко Дню московской промышленности. В этом году лауреатами стали 28 компаний, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На сегодняшний день в индустриальном секторе столицы работает уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч специалистов.
Для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе мэра Сергея Собянина в городе учредили День московской промышленности, напомнил Ликсутов. Заслуги городских предприятий отмечают 7 октября в рамках премии «Лидеры промышленности Москвы».
«В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании», — добавил заммэра.
Интересно
Промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие, констатировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Только за последние пять лет, по его словам, объем производства в обрабатывающих отраслях столицы вырос более чем вдвое.
«Премия „Лидеры промышленности Москвы“ способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов, а также поддержке инновационных проектов и достижений предприятий города», — указал он.
В номинации «Эффективный резидент ОЭЗ» выиграл производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний.
За максимальный рост производительности труда первого места удостоился московский кабельный завод со статусом промышленного комплекса. В номинации «RnD-прорыв» лучшим признали производителя лазерных систем, работающего на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».
Награду за наибольшее количество экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром» присудили московским фабрикам крупнейшего кондитерского холдинга России. В 2024 году компания провела их более 3,5 тысячи.