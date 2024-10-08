Ликсутов: 28 предприятий получили премию «Лидеры промышленности Москвы»

Вручение премии «Лидеры промышленности Москвы» провели в столице ко Дню московской промышленности. В этом году лауреатами стали 28 компаний, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе мэра Сергея Собянина в городе учредили День московской промышленности, напомнил Ликсутов. Заслуги городских предприятий отмечают 7 октября в рамках премии «Лидеры промышленности Москвы».

На сегодняшний день в индустриальном секторе столицы работает уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч специалистов.

«В этом году лауреатами стали 28 компаний, 10 из которых удостоились награды за первое место. Среди них производители кабельной продукции, кондитерских изделий, лазерных систем и другие компании», — добавил заммэра.

Промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие, констатировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Только за последние пять лет, по его словам, объем производства в обрабатывающих отраслях столицы вырос более чем вдвое.

«Премия „Лидеры промышленности Москвы“ способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специалистов, а также поддержке инновационных проектов и достижений предприятий города», — указал он.

В номинации «Эффективный резидент ОЭЗ» выиграл производитель препаратов для терапии тяжелых наследственных и угрожающих жизни заболеваний.

За максимальный рост производительности труда первого места удостоился московский кабельный завод со статусом промышленного комплекса. В номинации «RnD-прорыв» лучшим признали производителя лазерных систем, работающего на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Награду за наибольшее количество экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром» присудили московским фабрикам крупнейшего кондитерского холдинга России. В 2024 году компания провела их более 3,5 тысячи.