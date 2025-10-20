Для хранения овощей на балконе недостаточно просто утеплить пространство. Важно создать сбалансированный микроклимат, чтобы избежать конденсата и грибка, сообщил Life.ru .

Так, обязательно необходимо застеклить балкон, иначе овощи промерзнут при первых же заморозках. Кроме того, среди основных требований — правильный температурный режим. Оптимальный диапазон для большинства корнеплодов — от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха должна составлять 80–90% внутри хранилища, но общая влажность на балконе должна быть низкой.

Для борьбы с грибком следует обработать все поверхности балкона перед закладкой овощей. Если грибок уже есть, нужно зачистить пораженное место и нанести антисептик.