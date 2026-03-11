Life.ru и Ассоциация менеджеров провели исследование о роли женщин в профессиях

К Международному женскому дню LIFE и Ассоциация менеджеров провели исследование о роли женщин в профессиях, которые раньше считались мужскими. Эксперты выяснили, что женщины не только приходят в эти сферы, но и меняют их своим стилем лидерства, мышлением и качеством работы, написал Life.ru .

Несмотря на гендерные предубеждения, двойные стандарты и разницу в зарплатах, все больше женщин строят карьеру в традиционно мужских областях. Исследование показывает, что команды выигрывают от разнообразия взглядов, а бизнес получает большую гибкость в управлении.

Участники исследования среди главных препятствий для женщин назвали гендерные предубеждения — 25%, необходимость постоянно доказывать свою компетентность — 11%, двойные стандарты при оценке результатов — 13%, а также разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях — 29%.

Однако женщины-лидеры обладают качествами, которые помогают им преодолевать трудности: многозадачностью — 64%, внимательностью к деталям — 39%, терпением и усидчивостью — 25%.

В опросе участвовали высшие руководители и директора функциональных подразделений более чем 130 российских компаний из разных отраслей экономики. Они отмечают, что освоение женщинами традиционно мужских профессий приносит бизнесу и обществу альтернативный взгляд на стандартные процессы — 63%.

Женщины-лидеры доказывают, что успех в карьере определяется не полом, а квалификацией, дисциплиной и внутренней устойчивостью. Их истории вдохновляют других женщин на преодоление стереотипов и достижение успеха в любых сферах.