Основатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд оставил значительный след в психологии, медицине, социологии, литературе и искусстве XX столетия. Идеи о бессознательном и его влиянии на поведение человека стали настоящим переворотом в науке, сообщил Life.ru .

Фрейд показал, что большая часть нашей психики скрыта и действует по своим законам. Он сравнивал ее с айсбергом, где сознание — лишь верхушка, а все остальное скрыто в глубине. Именно эта часть влияет на поступки, эмоции и даже болезни.

Ученый также обратил внимание на оговорки, забывчивость и другие ошибки речи, которые, по его мнению, отражают скрытые желания и мысли. Его концепция «оговорки по Фрейду» стала культурным мемом и до сих пор используется для объяснения случайных слов и ошибок в речи.