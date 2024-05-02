Life: жвачка поможет справиться со стрессом | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:46 Life: жвачка поможет справиться со стрессом

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Жевательная резинка может оказаться полезным инструментом в борьбе со стрессом. Такой психологический лайфхак поможет в повседневной жизни, сообщил Life.

Жевание снижает выработку гормона кортизола. В стрессовых ситуациях это позволит сосредоточиться, снизить нервозность и повысить продуктивность.

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При этом жевательные движения не решают вопрос окончательно и до конца не способны избавить от стресса, однако помогают на время снизить напряжение.