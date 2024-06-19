Life: за неряшливостью скрывается творческая личность
Некоторые качества ошибочно считаются недостатками, на самом деле за ними скрываются настоящие достоинства. Об этом сообщил Life.
В частности, речь идет о неряшливости. Многие родители ругают детей за беспорядок, однако это не всегда правильно. Потому что нередко за внешней небрежностью скрывается творческая личность.
Такой же человек может оказаться и за ширмой невнимательного. Человек творческий живет в постоянном потоке мыслей и может не обращать внимание на какие-то мелочи, и считать недостатком это не стоит.
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