Life: за неряшливостью скрывается творческая личность

Некоторые качества ошибочно считаются недостатками, на самом деле за ними скрываются настоящие достоинства. Об этом сообщил Life .

В частности, речь идет о неряшливости. Многие родители ругают детей за беспорядок, однако это не всегда правильно. Потому что нередко за внешней небрежностью скрывается творческая личность.

Такой же человек может оказаться и за ширмой невнимательного. Человек творческий живет в постоянном потоке мыслей и может не обращать внимание на какие-то мелочи, и считать недостатком это не стоит.