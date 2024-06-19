Life: за неряшливостью скрывается творческая личность

Некоторые качества ошибочно считаются недостатками, на самом деле за ними скрываются настоящие достоинства. Об этом сообщил Life.

В частности, речь идет о неряшливости. Многие родители ругают детей за беспорядок, однако это не всегда правильно. Потому что нередко за внешней небрежностью скрывается творческая личность.

Такой же человек может оказаться и за ширмой невнимательного. Человек творческий живет в постоянном потоке мыслей и может не обращать внимание на какие-то мелочи, и считать недостатком это не стоит.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте