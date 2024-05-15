Life: выросший с хорошим примером мужчина не будет изменять | 360°

Общество 15 мая 2024, 11:54 Life: выросший с хорошим примером мужчина не будет изменять

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Мужчины, которые выросли в хороших семьях, где отец не заглядывался на других женщин, скорее всего, не будет изменять. Об этом сообщил Life.

Верность, как и многие другие качества, закладываются с самого детства. Поэтому хороший пример родителей благотворно повлияет на личность мужчины, и он вряд ли будет ловеласом.

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Также обычно верными оказываются люди верующие. Не изменяют и мужчины с принципами. Наконец, не ходят налево еще и жадные, просто потому что жалеют денег на адюльтер, который нередко обходится довольно дорого.

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