Life: украшения с минималистичным дизайном станут хорошим подарком на 8 Марта

В России растет интерес к украшениям с выращенными бриллиантами. Они станут замечательным подарком к 8 Марта, так как по своим характеристикам не уступают природным камням, но при этом более доступны в цене. Таким мнением поделилась с Life специалист Елена Ракутина.

Для мам подойдут классические аксессуары с изумрудами или жемчугом — символами элегантности и мудрости. Модницам можно подарить эффектные броши.

При выборе презента для возлюбленной ориентируйтесь на ее предпочтения. Если она выбирает экстравагантные образы, ей понравятся серьги-каффы с цветными камнями. Ценительницам традиционного стиля стоит подобрать изящные колье с бриллиантами, а вот сестре или подруге могут прийтись по вкусу модные молодежные аксессуары.

Ракутина также рекомендует минималистичные аксессуары — тонкие браслеты и подвески, легко сочетающиеся с любым нарядом.