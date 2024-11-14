Life: ученые с помощью КТ узнали тайну неоткрываемого гроба египетской мумии

Многие годы ученые не могли понять, как в саркофаг, который хранится в Музее Филда в Чикаго, поместили тело женщины. Разгадать тайну помогла компьютерная томография. Об этом сообщил Life .

Женщина, которую ученые нарекли «Леди Ченет», жила VIII–X веках до нашей эры. В те времена зажиточных жителей хоронили в двух саркофагах: внутреннем и более роскошном внешнем, деревянном. Если со вторым все было понятно, то как тело поместили в первый — специалисты не понимали.

Они нашли лишь крохотный шов в районе ног, но через такое отверстие поместить женщину в саркофаг было невозможно.

Компьютерная томография показала, что шов все-таки был. Он шел по спине вдоль всего тела. Скорее всего, тело закрепили вертикально, а картонный гроб размочили, обернули вокруг тела и зашнуровали.