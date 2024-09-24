Life: советские женщины боялись казаться нехозяйственными

Женщины в СССР жили под гнетом жестких норм и постоянного контроля. Их личная жизнь, стиль одежды и даже слова находились под вниманием общества. Об этом сообщил Life .

Советское общество считало семью краеугольным камнем государства, а сожительство без регистрации было резко осуждаемо. Женщинам приходилось скрывать свои отношения, чтобы избежать осуждения, слухов и вопросов, вызывающих дискомфорт. Каждый день превращался в игру в прятки: различные наряды на работе и дома, незаметные визиты, чтобы никто не заподозрил, что у них нет официального статуса.

А также идеальный образ хозяйки — вот к чему стремились все советские женщины. Работа, ведение домашнего хозяйства, забота о детях и обязательные навыки по хозяйству, будь то уборка или приготовление пищи — все это ложилось на их плечи. Любая ошибка воспринималась как позор, и женщинам приходилось тщательно скрывать свои слабости, чтобы избежать осуждения от окружающих.