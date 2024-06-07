Life: сок цветка фикуса может вызвать сильную аллергию

Многие домашние растения обладают действительно ядовитыми свойствами. Так, сок всеми известного фикуса может вызвать сильную аллергию, сообщил Life.

Такой цветок весьма ядовит для взрослых, детей и животных; соприкасаться с листьями фикуса нельзя. Если это все же случилось, нужно немедленно вымыть руки. Также опасно выращивать дома монстеру, поскольку в ее листьях содержатся вредные оксалаты кальция.

Кроме того, к опасным домашним растениям относятся дурман, ядовитый адениум, молочай беложилковый и олеандр.

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