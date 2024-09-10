Life: россиянки предложили разрешить тратить маткапитал на пластику груди

Life провел опрос и узнал у россиян, на что они бы хотели распространить материнский капитал. Многие предложили тратить данные средства на ремонт квартиры и покупку автомобиля.

Кроме того, большая часть респондентов призвала отдавать выплату именно матери, которая пошла на большие жертвы при вынашивании малыша. К последствиям беременности относятся обвисание груди и живота.

Именно поэтому россиянки попросили разрешить использовать маткапитал для проведения пластических операций, а также решения проблем с зубами, волосами и кожей.