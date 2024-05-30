Life: роман с мужчиной младше на пять лет дарит возможность экспериментировать

Многие россиянки, находящиеся в активном поиске, рассматривают в качестве кандидатов на руку и сердце мужчин младше на пять и более лет. О плюсах таких отношений рассказал Life.

Одно из преимуществ молодого партнера — большое количество энергии. Этот избранник еще не отягощен негативным опытом, благодаря чему способен заряжать оптимизмом.

Второй причиной начать такой роман является возможность экспериментировать. Зачастую юноши открыты для новых идей, чего не скажешь о ровесниках, которые находят отговорки на необычные предложения.

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