Life рассказал, что до 5% всей реализуемой в России косметики является подделкой

Контрафактная продукция стала одной из главных угроз для мировой экономики, и Россия не является исключением. Эта проблема затрагивает различные рынки товаров, включая рынок косметики. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life рассказала о масштабах фальсификата.

Исследования Высшей школы экономики показывают, что около 5% объема российского рынка косметики составляют поддельные продукты. Большая часть этих подделок приходится на импортные товары, в то время как отечественные косметические изделия подделываются значительно реже, сообщила эксперт.

Наиболее часто объектами подделок становятся такие продукты, как губные помады, блески для губ, лаки для ногтей, кремы в тубах, туши для ресниц и палетки теней. Сложнее подделывать пудру и тональные средства из-за трудностей с точным воспроизведением оттенков бежевого цвета.

Чаще всего подделкам подвергаются дорогостоящие товары премиум-сегмента и косметика средней ценовой категории. Именно эти группы продуктов наиболее востребованы покупателями, и именно на них потребители склонны экономить, подчеркнула Лебединская.