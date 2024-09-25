Life: при встрече с агрессивным кабаном нужно забраться на возвышенность

Во время прогулки в лесах важно придерживаться основных принципов безопасности. В чаще можно встретить животных, проявляющих враждебность, сообщил Life .

Так, в осенний период велики шансы столкнуться с кабанами, которые выбираются на поиски желудей и других лакомств.

В данной ситуации запрещено приближаться к зверю. Нужно медленно отступать назад, не отворачиваясь и избегая резких движений. Если кабан проявляет агрессию, следует спрятаться за деревом или забраться на возвышенность.