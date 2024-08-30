Life: постоянные опоздания портят отношения с коллегами

Работа занимает значительное место в жизни многих людей, поэтому умение наладить отношения в рабочем коллективе имеет огромное значение. Но не все способны находить общий язык с коллегами. Life рассказал о одной распространенной привычке, которая негативно сказывается на межличностных отношениях в офисе

Речь идет о постоянных опозданиях. Такие задержки прежде всего подчеркивают недостаток воспитания и безответственное отношение к работе. Кроме того, многие воспринимают опоздание как личное оскорбление, и даже небольшая задержка в пять минут может создать о вас плохое впечатление или, что еще хуже, испортить отношения с коллегами.

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