Life: постоянная усталость говорит о том, что человеку нужен отпуск

Человек, который чувствует постоянную усталость, нуждается в отпуске и восстановлении сил. Об этом написало издание Life, ссылаясь на мнение психологов.

Тревожным звоночком будет и то, что вас раздражают всякие мелочи. Это означает, что ваш стресс достиг критического уровня. Отпуск поможет снизить уровень раздражительности и вернуться к работе с новыми силами.

Еще одним сигналом, что вам пора в отпуск, будет снижение продуктивности. По мнению психологов, человек нуждается в восстановлении, если задачи, которые раньше ему давались легко, сейчас выполняются с большим трудом.

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