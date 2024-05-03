Life: накануне ЕГЭ родителям важно помочь ребенку снизить уровень стресса | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:08 Life: накануне ЕГЭ родителям важно помочь ребенку снизить уровень стресса

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Единый государственный экзамен становится серьезным испытанием для школьников. Накануне сдачи родителям особенно важно помочь ребенку снизить уровень стресса, сообщил Life.

Расслабиться помогут спорт, прогулки на свежем воздухе или просмотр любимых фильмов. Подобные активности отвлекут школьника от подготовки к экзаменам и восстановят силы.

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Также родителям важно дать понять ребенку, что они любят и принимают его независимо от набранных баллов ЕГЭ. Это укрепит связь в семье и поможет подготовиться выпускнику к важному испытанию.