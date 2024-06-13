Сегодня 11:39 Life: на Вознесение Господне уборка не запрещена
Сегодня церковь отмечает один из двенадцати главных православных праздников — Вознесение Господне. В отличие от некоторых других праздников, на Вознесение уборка не запрещена, сообщил
Life.
Речь идет именно о повседневной уборке. Что касается тяжелой работы, по возможности ее лучше отложить на другой день, чтобы полностью посвятить время молитве и празднованию.
В этот день верующие обязательно должны посещать церковные службы.
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