Life: на Вознесение Господне уборка не запрещена

Сегодня церковь отмечает один из двенадцати главных православных праздников — Вознесение Господне. В отличие от некоторых других праздников, на Вознесение уборка не запрещена, сообщил Life.

Речь идет именно о повседневной уборке. Что касается тяжелой работы, по возможности ее лучше отложить на другой день, чтобы полностью посвятить время молитве и празднованию. В этот день верующие обязательно должны посещать церковные службы.

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