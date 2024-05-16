Life: мужчин привлекают разговорчивые и обаятельные женщины | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:26 Life: мужчин привлекают разговорчивые и обаятельные женщины

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При выборе спутницы жизни большую роль играет ее характер. Так, мужчин больше всего привлекают разговорчивые и обаятельные женщины, сообщил Life.

У пары сложатся отличные отношения, если девушка умеет поддержать любой разговор и находить интересные темы. Также мужчин привлекают те, кто не боится попросить помощи и показаться слабой.

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Кроме того, особое внимание к себе притягивают уверенные девушки. Они точно знают, чего хотят от жизни и не готовы соглашаться на меньшее.